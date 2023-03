Maersk afslører designet på sit nye miljøvenlige skib

”All the way to zero,” står der med store, hvide bogstaver foran og på siden af et nyt feederskib, som bliver det første i Maersks flåde, der kan sejle på grønne brændstoffer.

Ordene på siden af skibet henviser til rederiets ambition om netto ikke at udlede drivhusgasser i 2040.

Maersk bestilte skibet tilbage i 2021 og har netop offentliggjort billeder af, hvordan det kommer til at se ud, når det senere på året bliver leveret fra det sydkoreanske værft Hyundai Mipo Dockyard.

”Jeg er meget tilfreds med de fremskridt, vi gør i projektet. Vi har nu afsluttet alle centrale design-relaterede milepæle, og produktionen gør hastige fremskridt med forventet levering i løbet af sommeren,” siger Ole Graa Jakobsen, chef for flåde og teknologi i koncernen, i et opslag på Linkedin.

Skibet bliver udstyret med en dobbeltbrændstof-motor og vil kunne sejle på grøn metanol.

Foruden det nye feederskib har Maersk bestilt en række store containerskibe, der kan sejle på metanol. De står til at blive leveret i 2025.

For at kunne skaffe brændstof nok til de nye skibe, har rederiet indgået en række partnerskabsaftaler i hele verden for at sætte gang i produktionen af e-metanol, som bliver fremstillet ved hjælp af strøm fra vindmøller og solenergi.