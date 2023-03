Maersk har i flere år sejlet ulovligt tømmer fra Mozambique til Kina

I mindst ti tilfælde har A.P.Møller-Mærsk sejlet ulovligt og beskyttet træ fra Mozambique til Kina i perioden mellem 2019 og 2021.

Det kan det undersøgende medie Danwatch og mozambikanske Zitamar News afsløre på baggrund af kinesisk importdata.

Sejladserne har fundet sted, selv om Mærsk flere steder selv skriver, at de er særligt optaget af at bremse illegal tømmerhandel.

Forskere vurderer, at ulovlig træfældning bidrager til terrorfinansiering og voldsomme naturødelæggelser i Mozambique, mens regeringen i det afrikanske land estimerer, at skovhugsten sidste år frarøvede statskassen 1,3 mia. kr. i tabt skattefortjeneste.

Eksperter kritiserer Mærsk for ikke at leve op til deres egne ord.

”Illegal tømmerhugst i det sydlige Afrika er typisk organiseret kriminalitet udført af karteller med tråde til korruption på politiske niveau og med store negative konsekvenser for lokalbefolkninger. Jeg forstår ikke, at Mærsk vil associeres med en så ødelæggende industri,” siger Ida Theilade, professor på Københavns Universitet med speciale i bevarelsen af tropiske skove.

Maersk: Godkendt last

I et mailsvar til Danwatch anerkender Mærsk, at der er problemer med ulovlig skovfældning i Mozambique. Men virksomheden mener ikke, at det er deres ansvar at sikre, at træet på deres skibe er lovligt.

”Vores beslutning om at transportere last beror på en godkendelse fra toldmyndighederne, og det er vores kunders ansvar at sikre de nødvendige licenser for at få varerne transporteret,” skriver Mærsk.

Ifølge Danmarks tidligere ambassadør i Mozambique, Mogens Pedersen, har Mærsk dog længe kendt til risikoen for, at deres containerskibe bliver brugt til at sejle ulovligt træ fra Mozambique til Kina.

”Som ambassadør havde jeg i 2015 et møde med Mærsk på deres kontorer i Beira (havneby i Mozambique, red). På det møde faldt snakken på ulovligt træ, og Mærsk fortalte, at det var svært for dem at holde illegale tømmerforsendelser væk fra deres skibe. Ulovlig træfældning er et stort problem i Mozambique, så jeg opfordrede dem til at få gjort noget ved problemet. Men det er så ikke sket, siger han til Danwatch og Zitamar News.

Mærsk bekræfter, at mødet mellem Mogens Pedersen og virksomhedens daværende landechef i Mozambique har fundet sted, men ”kan ikke genkende udlægningen”.

Professor: Moralsk utilgiveligt

I Mozambique er der nedlagt eksportforbud mod en liste af hjemmehørende træarter. Og det er netop træ på denne liste, der er blevet sejlet til Kina på Mærsk-skibe, viser kinesisk importdata.

Rederigiganten bekræfter, at containerne, Danwatch forelagt dem, har været ombord på deres skibe, men fordi forsendelsespapirerne er udstedt af en tredjepart, kan de hverken be- eller afkræfte informationerne om containernes indhold.

Kristina Siig, professor i søret på Syddansk Universitet, vurderer ikke, at Mærsk har brudt tømmerlovgivningen i Mozambique, da det juridiske ansvar ”ligger hos eksportører”.

Men selv om Mærsk ikke bryder loven, når de sejler med ulovligt træ fra Mozambique, er de stadig forpligtede til at bekæmpe illegal tømmerhandel, mener eksperter.

”Moralsk er det selvfølgelig utilgiveligt,” siger Ida Theilade, professor på Københavns Universitet.

Alexandra Bloom, senioranalytiker hos Environmental Investigation Agency, en international miljøorganisation, der efterforsker miljøkriminalitet verden over, mener, at afsløringerne bør føre til selvransagelse hos Mærsk.

”Sager som disse er bare toppen af isbjerget. Transport af illegalt tømmer er et systemisk problem for shippingindustrien, der har behov for at udvikle meget bedre screeninger af deres gods,” siger hun.

Mærsk mener selv, at de allerede i dag gør, hvad de kan for at holde ulovligt træ væk fra deres skibe

”Hvis ikke vi får de nødvendige dokumenter, afskiber vi ikke containeren. Vi har desuden en proces, hvor vi sortlister virksomheder, hvis vi bliver bekendt med, at de forsøger at omgå love og regler,” skriver selskabet i et mailsvar.