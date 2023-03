Lavere fragtrater trækker dansk eksport ned

For tredje måned i træk skrumpede dansk eksport målt i kroner og øre i januar. Det viser tal fra Danmarks Statistik mandag.

Det er særligt priser på at få fragtet gods i søtransporten, der er med til at trække den samlede eksport ned. Det er dermed den modsatte effekt af, da de stigende fragtrater var med til at trække eksporten op i særligt første del af 2022.

Da fragtraterne var på sit højeste i august sidste år udgjorde søtransporten ifølge Dansk Erhvervs seniorøkonom Kristian Skriver omkring 30 procent af eksporten.

Store prisændringer får derfor også en mærkbar påvirkning på den samlede eksport.

Selv om Kristian Skriver betegner faldet i januar som et stort fald for en enkelt måned, så er der flere formildende omstændigheder.

”Det kraftige fald i eksporten i januar skyldes hovedsageligt lavere globale fragtrater samt at de danske datterselskaber i udlandet sælger færre varer.”

”Det er dermed mindre problematisk for de mange danske arbejdspladser, der er forbundet til eksporten,” skriver Kristian Skriver i sin analyse.

Eksporten betegnes ofte som den ene af dansk økonomis to store motorer med privatforbruget som den anden.

Lidt over 900.000 arbejdspladser i Danmark har forbindelse til eksport ud af landet.

Men selv om januars fald i eksporten ikke umiddelbart giver grund til alarm, kan der meget vel vise sig at være sværere tider forude for danske virksomheder, der sælger sine varer eller tjenester i udlandet.

Dansk Industris cheføkonom, Allan Sørensen, peger blandt andet på, at stigninger i værdien af den danske krone, gør dansk eksport dyrere i nogle af de lande, der eksporteres mest til såsom USA, Storbritannien, Sverige og Norge.

”Jeg er bekymret for, at vi vil se yderligere tilbagegang i de kommende måneder. Høj inflation og stigende renter betyder, at væksten i verdensøkonomien vil være meget svag i 2023,” skriver han i en analyse.