Straffesag mod overfaldsmand på Maersk-skib trækker ud

Efterforskerne hos den amerikanske kystvagt var ikke tvivl. Overfaldet på den tidligere skibskadet Hope Hicks på Maersk-skibet Alliance Fairfax i 2019 var så alvorligt, at der kunne være grundlag for en straffesag. Derfor oversendte US Coast Guard Investigative Service den 1. februar 2022 sagen til anklagemyndigheden hos US Attorney’s Office, Middle District of Jacksonville i Florida. Men 13 måneder senere har anklageyndigheden stadig ikke besluttet, om der skal rejses tiltale eller ej mod en tidligere Maersk-overordnet, der overfaldt Hope Hicks i 2019 og voldtog hende.

”Så vidt vi ved, bliver sagen stadig evalueret af den amerikanske anklagemyndighed. De har evalueret sagen i mere end et år. Forsinkelsen og manglen på kommunikation fra DOJ (anklagemyndigheden, red.) til offeret er latterlig,” siger advokat J. Ryan Melogy fra det New York-baserede advokatkontor Maritime Legal Solutions i en mail til ShippingWatch. ”Jeg føler, at anklagemyndighedens beslutningsproces i DOJ er blevet politiseret.” Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den amerikanske distriktsanklager i Florida til status i kriminalsagen. ”Jeg bliver syg ved tanken om, at at han (overfaldsmanden, red.) stadig er fri til at skade andre,” siger Hope Hicks i et skriftligt svar, som er formidlet til ShippingWatch via hendes advokat Melogy. ”Men desværre er jeg slet ikke overrasket. Krænkere er aldrig blevet holdt ansvarlige i denne industri.” Blev overfaldet under uddannelse på Maersk-skib Hope Hicks blev overfaldet for fire år siden på Maersk-skibet Alliance Fairfax, da hun som skibskadet var igang med en uddannelse på skibet. Hope Hicks fortalte i 2021 i et anonymt blogindlæg om sagen, og at hun var blevet overfaldet af en over 40 år ældre overordnet ombord på Alliance Fairfax. I juni sidste år sagsøgte Hope Hicks og en anden unavngiven, kvindelig skibskadet, der i 2021 havde oplevet grove krænkelser af seksuel karakter på selvsamme Maersk-skib. De to kvinder mente, at Maersk havde fejlet i at beskytte dem mod seksuel chikane og overgreb under deres uddannelse.

