Sidste uges vigtigste historier: Maersk går efter Suez-krav, Maersk Tankers under mistanke, og tank har kronede dage

Maersk søger erstatning på 300 mio. kr. for Ever Given

Omkring 50 af Maersks skibe blev forsinket, da kæmpeskibet Ever Given satte sig på tværs i Suez-kanalen i 2021. Nu vil Maersk have erstatning i Danmark.



Foto: Pr/maersk Tankers

Kunde vil have sanktionsmistænkt Maersk-tanker ud af EU

Tankskibet Maersk Magellan, som i Spanien er kommet under mistanke for at bryde EU’s sanktioner mod Rusland, skal nu sejles til en havn uden fo EU.





Foto: Hudong-zhonghua Shipyard / Odfjell Se

Pengene ruller ind hos tankrederierne



Norden, Odfjell, Ardmore Shipping og Scorpio Tankers nyder godt af de gode tider på tankmarkedet. Alba forkæler aktionærerne, mens Norden holder sig fra russisk olie.





Foto: PR/Höegh Autoliners

Bilrederi sat ser på grøn ammoniak som brændsel

Höegh Autoliners første skib til grøn ammoniak får ikke det grønne brændstof i tanken med samme. CEO Andreas Enger ved endnu ikke, hvornår den grønne ammoniak bliver tilgængelig.

Foto: Pr / Hamburg Süd

Tyske shippingfolk er sørgmodige over at Hamburg Süd forsvinder

I Hamborg skaber Maersks beslutning om at nedlægge det traditionsrige Hamburg Süd-brandet tristesse i tysk shipping.

