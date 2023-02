CMA CGM vil købe og redde fransk shipping-selskab

Verdens tredjestørste containerrederi, franske CMA CGM, vil købe det ligeledes franske shippingselskab Le Méridionale for at redde virksomheden og sikre franske arbejdspladser.

Le Méridionale transporterer gods og personer, og ifølge en pressemeddelelse vil CMA CGM gennemføre en turnaround af selskabets forretning.

”Gruppen (CMA GCM, red.) har til hensigt at omstrukturere La Méridionale og genskabe dets muligheder for vækst,” skriver CMA CGM i meddelelsen.

La Méridionale er ejet af STEF-gruppen, og CMA CGM stiler efter en hundrede procents overtagelse af shippingselskabet. Opkøbet skal dels sikre en redning og videreførelse af aktiviteterne i Le Méridionale, dels åbne døren for investeringer i shippingselskabets grønne omstilling.

”Med dette opkøb ønsker CMA CGM-gruppen at fortsætte sin udvikling i Middelhavsområdet og samtidig styrke positionen for havnen i Marseille og den franske shippingindustri,” hedder det i meddelelsen.

La Méridionale, der er fra 1931, driver en fragt- og passagerforbindelse mellem Corsica og fastlandet under en public service-koncession med op til 13 ugentlige overfarter. Selskabet driver desuden en fast overfart mellem Marseille og Marokko med ugentlige overfarter.

Le Méridionale råder over en flåde på fire skibe og har knap 600 ansatte. Et af målene for CMA CGM’s opkøb er at bevare arbejdspladser for ”franske søfolk på dets skibe”.

Le Méridionale var i 2017 det første franske rederi der tog anlæg til landstrøm i brug og installerede i 2019 partikelfiltre på sit maskineri.

CMA CGM præsenterer opkøbet som et led i rederiets indsats for at styrke sin kerneregion.

”Siden stiftelsen har Marseille og Middelhavet udgjort hjertet i CMA CGM’s historie. Gruppen har iværksat store initiativer for at bidrage til den økonomiske dynamik i regionen og for at styrke dens tiltrækningskraft og tiltrække nyt talent,” hedder det i meddelelsen.

CMA CGM-gruppen råder over en flåde på 584 skibe og har desuden omfattende aktiviteter inden for logistik og havneterminaler.