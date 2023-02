Kommissionen forventer at EU undgår recession

I en ny prognose løfter EU-Kommissionen vækstmålene for 2023. Hvis prognosen holder, undgår EU recession.

Energipriserne er fortsat høje for virksomheder og forbrugere. Men EU-Kommissionen ser alligevel lidt mere positivt på økonomien i et svært 2023.

I vinterprognosen hæver EU-Kommissionen forventningerne til væksten i år og tror desuden, at toppen af inflationen er passeret.

Nu forventer EU-Kommissionen en vækst på 0,8 procent i EU samlet set og 0,9 procent i eurozonen i 2023.

Hvis prognosen holder, vil EU dermed undgå den tekniske recession, som man frygtede ville komme i 2023, siger EU-kommissær for økonomi, italieneren Paolo Gentiloni.

”EU-landenes økonomi har set en række positive udviklinger. Blandt andet er energipriserne faldet. Og det forbedrede økonomiske klima peger på, at vi undgår en teknisk recession”, siger Paolo Gentiloni.

EU-Kommissionen tror også på lavere inflation i 2023 og 2024 end i den seneste prognose. Paolo Gentiloni erkender dog, at der fortsat er stor usikkerhed på grund af krigen i Ukraine.

På den positive side er dog den årlige vækstrate for 2022. Den er nu anslået til 3,5 procent i både EU og euroområdet.

”Det viser EU’s bemærkelsesværdige modstandskraft trods Ruslands krig i Ukraine. En vækst på 3,5 procent er højere end væksten i USA og Kina, siger Paolo Gentiloni.

Ligesom andre dele af verden står EU dog i stigende grad over for effekterne af den høje inflation. Kerneinflationen, som beregnes uden energi og uforarbejdede fødevarer, var stadig stigende i januar. Det udhuler yderligere husholdningernes købekraft.

Dermed vil inflationen være med til at dæmpe væksten i 2023, forventer EU-Kommissionen.

”Lønudviklingen vil ligge under inflationen, hvilket vil dæmpe forbrugernes købelyst. Stigende renter dæmper også lysten til at låne penge”, siger Paolo Gentiloni.

Han forventer dermed, at virksomheder på grund af de høje renter vil være mere forsigtige med at låne penge for at sætte gang i nye projekter, der kan skabe nye arbejdspladser.

På den positive side mener EU-Kommissionen, at toppen af den overordnede inflation blev nået i efteråret 2022.

”Tre måneder i træk med afdæmpet overordnet inflation tyder på, at toppen nu er bag os. Efter at have nået et rekordhøjt niveau på 10,6 procent i oktober er inflationen faldet med et estimat for januar på 8,5 procent”, hedder det i vinterprognosen.

Den lavere inflation skyldes dog primært faldende energipriser, mens kerneinflationen - uden energi - ifølge EU-Kommissionen endnu ikke har toppet.

Hos Dansk Industri understreger cheføkonom Allan Sørensen, at danske og europæiske virksomheder befinder sig i en udfordrende tid.

”Usikkerhed, høj inflation og stigende renter spænder ben for det europæiske opsving. Det er store dele af Europa, som vil opleve svag vækst i 2023. Hele 16 EU-lande ventes at få en vækst på højst en procent”, siger Allan Sørensen.

Han mener, at prognosen understreger, at danske virksomheder har udsigt til meget lav vækst på en række af de største eksportmarkeder.

”Tyskland vil opleve økonomisk stilstand i 2023, og Sverige har udsigt til negativ vækst på 0,8 procent”, siger Allan Sørensen.