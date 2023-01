Esvagt lander kæmpeskontrakt i USA

Det danske rederi Esvagt har vundet den største kontrakt i virksomhedens historie. Rederiet skal levere et serviceskib til en havvindmøllepark i USA.

Topchef Peter Lytzen håber, at aftalen bliver den første af mange. Men han advarer også om, at leverandørerne har svært ved at følge med politikernes grønne ambitioner.

Samtidig viser konkursen i Esbjerg-rederiet World Marine Offshore, at det er svært at klare sig i branchen og ikke mindst i USA, hvor der er risiko for at ryge ind i dyre søgsmål, hvis tingene går skævt.

Foto: PR / Royal Arctic Line

Grønlands erhvervsliv langer ud efter rederi

Det statsejede containerrederi Royal Arctic Line er i gang med en større forvandling.

Den betyder, at selskabet nu sejler til Aarhus istedet for Aalborg. Målet er at gøre det nemmere for Grønland at handle med omverdenen.

Men mange virksomheder har investere stort i infrastruktur i Nordjylland og føler sig overset af rederiet.

Foto: OSM Maritime

Norsk storfusion skaber ny kæmpe

De to norske ship management-selskaber OSM Maritime og Thome Group har besluttet sig for at slå sig sammen.

Det nye selskab får omkring 32.000 ansatte over hele verden og bliver en af de største globale spillere inden for ship management.

Det kører videre under navnet OSM Thome, når konkurrencemyndighederne har godkendt fusionen.

