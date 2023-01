Baggrunden er, at Aarhus Havn er blevet valgt som ny transithavn for værtsnationsstøtte til USA.

Atlantic Resolve har i en årrække haft til formål at demonstrere USA’s evne og vilje til at forstærke Nato

Det drejer sig om i alt 600 styk militært materiel fra en brigade på omtrent 4100 soldater hjemmehørende i Fort Hood, Texas.

”Atlantic Resolve har i en årrække haft til formål at demonstrere USA’s evne og vilje til at forstærke Nato og alliancepartnere i Østeuropa med kampstyrker,” lyder det i pressemeddelelsen fra Forsvaret.

Et par dage før skibets anløb ankom 25 soldater fra den amerikanske hær til Aarhus for at koordinere logistikken.

Værtsnationsstøtten kræver fra dansk side ifølge Forsvaret også samarbejde fra en lang række civile og militære myndigheder.

”Lige fra tidligt i morges, hvor ”ARC Independence” blev modtaget af lodsbåden fra Aarhus Havn og eskorteret til kaj af Marinehjemmeværnet, og indtil politiet om nogle uger vinker farvel til det sidste amerikanske lastvognstog mod den tyske grænse,” skriver Forsvaret.

USA har tidligere sendt materiel gennem Danmark i forbindelse med øvelsesaktivitet i Europa.

Senest skete det i Esbjerg, da 44 amerikanske militærhelikoptere anløb med skib i august 2022.

”Hurtig og smidig deployering gennem Danmark er afgørende for, at Nato troværdigt og robust kan demonstrere sin evne til at forstærke alliancepartnere i Østeuropa,” lyder det yderligere fra Forsvarets pressemeddelelse.

Østjyllands Politi har oplyst, at der som resultat af skibets ankomst kan opstå øget trængsel ved havnen.