Et skib var mandag morgen stødt på grund i Suezkanalen i Egypten, men nu er det trukket fri.

Det oplyser Leth Agencies ifølge Bloomberg News.

Slæbebåde har arbejdet for at få skibet, der går under navnet MV Glory, vendt, så det kunne sejle igen, og arbejdet lader nu til at have båret frugt.

Skibet er en bulkcarrier, og det er oplyst, hvad der var årsag til hændelsen. Skibet stødte på grundt og bremsede undervejs 19 skibe i en konvoj mod syd i deres sejlads.

I 2021 stødte containerskibet Ever Given på grund i kanalen og blokerede den vigtige handelsvej i en uge. Skibet var 400 meter langt, skriver Bloomberg og oplyser at MV Glory er 225 meter langt.