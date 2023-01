DFDS skyder på konkurrenter

DFDS’ nye færgechef mener, at de rivaliserende rederier i Den Engelske Kanal får lov til at konkurrere på unfair vilkår. Han mener, at der er brug for at ensarte vilkårene for bl.a. løn og arbejdstid for at undgå social dumping.

Konkurrenterne Irish Ferries og P&O Ferries er indtil videre tavse overfor kritikken.

Union Bulk buldrer frem

Kun tre år efter at Union Bulk slog dørene op, har den danske tørlastoperatør rundet én mia. kr. i omsætning.

”Det har været et ekstremt marked,” siger partner Anders Svarrer om tiden under pandemien, hvor store statslige hjælpepakker fik priserne på tørlastfragt til at skyde i vejret.

Union Bulk overvejer nu at åbne et kontor i udlandet og ansatte flere folk i Danmark.

Kunderne er stadig sure på rederier

Pandemiens logistiske kaos sætte forholdet mellem containerrederierne og deres kunder på prøve.Utilfredsheden kommer til udtryk i den byge af klagesager, som virksomheder har indsendt til de amerikanske myndigheder.

Kort før jul landede der nye dokumenter, som giver indblik i et slagsmål mellem rederiet Hamburg Süd, som er ejet Maersk, og en amerikansk møbelimportør. Rederiet Evergreen tabte desuden en principiel sag om strafgebyrer.

Flere store jobnyheder i logistikbranchen

Ugen bød på jobnyheder fra to af de mest profilerede selskaber i toppen af den internationale logistikbranche.

Flexport har igen ansat en tidligere profil fra detailkæmpen Amazon, mens C.H. Robinson, som er verdens femtestørste speditør, fyrede sin topchef. Fyringen af Bob Biesterfield kom i kølvandet på en større sparerunde, hvor ca. 650 ansatte mistede deres arbejde.

