MSC slår Maersk på rettidigheden

Det schweizisk-italienske rederi MSC var bedst til at komme til tiden i november 2022. I lang tid har den ære ellers været forbeholdt Maersk, som nu må tage til takke med andenpladsen.

MSC, som har danske Søren Toft som topchef, fortsætter desuden sin historisk flådeudvidelse og har nu købt brugte skibe med plads til mere end 1 million containere siden august 2020. Dermed cementerer rederiet sin position som verdens største.

Kort før jul lukkede koncernen også sit milliardopkøb af logistikselskabet Bolloré Logistics. Handlen er en af de største inden for logistik i 2022, viser en opgørelse.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Maersks grønne skibe rykker nærmere

Maersk har mellem jul og nytår taget et vigtigt skridt på vejen mod sit mål om slet ikke at udlede drivhusgasser i 2040. Torsdag d. 28. december begyndte et værft i Sydkorea at bygge de store oceangående containerskibe, som kan sejle på grøn metanol.

Skibene ventes at blive leveret i 2025 og udgør en vigtigt brik i Maersks grønne omstilling. Allerede til næste år får Maersk leveret et mindre, metanoldrevent feederskib, der skal sejle mellem havne i Skandinavien.

Søren Skou takker desuden af som rederiets topchef fra årsskiftet og gav i den forbindelse et længere afskedsinterview med det britiske erhvervsmedie Financial Times.

2023 tegner godt for tankrederierne

Hvorvidt det nye år tegner lovende eller ej, afhænger helt af hvilket segment, man befinder sig.

Flere analytikere forventer, at opturen vil fortsætte for tankrederierne, som kan få et nyt rygstød, når EU lukker helt ned for import af raffineret olie ad søvejen til februar.

Meget afhænger a genåbningen af Kina for tørlastselskaberne, mens containerrederierne formentlig kan se frem til et svært år, lyder forudsigelserne.

Foto: DFDS

