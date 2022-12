Internationale koncerner har ifølge industriledere og eksperter iværksat en stille, men samordnet indsats for at reducere deres afhængighed af Kinas vidtstrakte netværk af komponentproducenter.

Det skriver Financial Times.

I løbet af de sidste 20 år er Kina blevet en global leder inden for bildeleindustrien.

Landets vækst blev drevet af europæiske og amerikanske bilproducenter, der overførte produktionen af et stigende antal af deres komponenter til Kina for at spare omkostninger og etablere forbindelser med verdens største bilmarked.

Dette er dog ved at ændre sig.

”Der er en storstilet gentænkning af logistikoperationer på tværs af industrien. Forsyningskæden vil være fokus i dette årti,” fortæller Ted Cannis, der er en senior executive i Ford.

Flytningen er foranlediget af to udviklinger.

Den første er usikkerhed forårsaget af Kinas nul covid-19-politik, der tvinger fabrikker til at lukke med kort varsel.

Den anden er en længerevarende bekymring om en større politisk afkobling i tilfælde af et sammenbrud i Kinas forhold til det internationale samfund, i lighed med Rusland, der kan true handelen.

De udenlandske producenter sigter efter at fremstille dele og biler i Kina udelukkende til brug i landet. Dette reducerer deres afhængighed af kinesiske fabrikker for varer solgt i udlandet, samtidig med at de bevarer en sikker lokal forsyningskæde til deres egne fabrikker i landet.

Selvom det er usandsynligt, at de fleste internationale koncerner vil forlade det kinesiske marked helt på grund af dets størrelse, forventes det, at strømmen af komponenter fra landet til fabrikker over hele verden vil falde over tid.