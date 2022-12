Ugens vigtigste historier på ShippingWatch: Søren Skou siger farvel, fusionsstrid og klima

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Søren Skou stopper som topchef i Maersk

Der landede en bombe mandag morgen, da Søren Skou annoncerede sin afsked som topchef i Maersk. Han bliver erstattet af den interne kandidat Vincent Clerc, som begynder i jobbet til nytår. Han får rigeligt at se til, mener analytikere og investorer.

Vincent Clerc møder ind til flere svære opgaver på sin første arbejdsdag næste år

Søren Skou har lovet sin hustru at holde fri: ”Det er tid til en pause”

En dansktalende schweizer bliver første udlænding i toppen af Maersk

ATP lægger pres på Maersks nye topchef: Milliarddyr strategi skal snart vise sit værd

Maersks nye topchef sætter mål for at forberede rederiet på svære tider

Maersk har valgt den naturlige efterfølger til at videreføre det historiske sats på logistik

Foto: CMB

Shippingfamilie får overhånden i fusionsstrid

Den belgiske shippingfamilie Saverys er nået op 25 pct. af aktierne i Euronav. Det er nok til at blokere for fusionen mellem Euronav og Frontline, som familien har kæmpet imod i længere tid. Men det har ikke været billigt.

Saverys-familien har nu nok aktier til at bremse tankfusion

Saverys har brugt 620 mio dollar på at bekrige fusion mellem Frontline og Euronav

Alexander Saverys optrapper strid med Euronav og langer ud efter topchef i brev

Euronav advarer aktionærer mod at afvise ombytningstilbud med Frontline-aktier

Fredriksen går modsat vej i fusionsstrid og sælger ud af Euronav

Foto: Mærsk Mc-kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

Rederier overser simple tricks i klimakampen

Der er meget rederier kan gøre nu og her for at bruge mindre brændstof og dermed også forurene mindre. Det behøver ikke altid at koste mange penge at blive mere grøn, lyder det fra Zero Carbon-centeret. Udmeldingen kommer sideløbende med, at der har været møde i IMO’s klimakomite i v

Rederier kan spare tonsvis af brændstof: ”Der ligger et kæmpe uforløst potentiale”

Nye tal: Mange containerskibe står til dumpekarakter efter nye klimaregler

De grønne krav til skibe bliver strammet i Middelhavet efter enighed på klimamøde

IMO skal rykke på to vigtige punkter ved ugens miljømøde

Kun syv banker i grønt samarbejde lever op til shippingbranchens klimamål

Foto: PR Dof Group

