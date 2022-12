Her er ugens tophistorier på ShippingWatch: Klimaklausul, russisk olie og nye prisfald

De kommende CII-klimakrav for shipping, der træder i kraft ved årsskiftet blev det helst store emne på ShippingWatch i den forgangne uge, hvor analysehuset Siglar advarede om at tage for let på det, mens shippingadvokaten Johannes Grove Nielsen ser ny klausul åbne døren for retsopgør.

Ny klausul kan åbne ladeport for retsopgør og blive en grim overraskelse for mange

Analysehus advarer mod at tage for let på nye klimaregler: ”Man bør passe lidt på”

Seaspan tager klimaregler med ophøjet ro: ”Klausulen ændrer ikke ved, hvordan vi altid har arbejdet med vores kunder”

Oldendorff lancerer hård kritik af miljøkrav: ”Vil gøre mere skade end gavn”

Foto: Umit Bektas/Reuters/Ritzau Scanpix/REUTERS / X90076

Sanktioner mod russisk olie træder i kraft

EU, G7-landene og Australiens prisloft på russisk olie trådte i kraft mandag denne uge, og efterfølgende særregler fra Tyrkiet fik hurtigt tankskibe fra sortehavshavnene til at danne flaskehals ud for Bosporus-strædet.

Tyrkiet holder fast i at tjekke alle skibe på trods af stor trafikprop i Sortehavet

Norge følger EU-linje og indfører prisloft på russisk olie

Russisk olie kan finde vej til Europa gennem overset bagdør i embargoen

Vestlige lande forsøger at opløse tyrkisk trafikprop af olietankere

Ruslands modsvar på embargo kan gøre olien dyrere end nogensinde før

Tankskibe holder i kø ud for Tyrkiet efter prisloft på russisk olie

Foto: Michael Probst/AP/Ritzau Scanpix

Fragtpriserne deroute fortsætter



Containermarkedet er vendt på hovedet i de seneste par måneder, lyder det fra Xenestas chefanalytiker Peter Sand. Og de faldende priser på containerfragt kan nu aflæses i Danmarks økonomi.

På få måneder er der vendt op og ned på en velkendt mekanisme i rederiernes priser

Nu begynder fragtprisernes fald fra tinderne at sætte sig i Danmarks økonomi

Bimco lukker rederiernes fest og udpeger, hvornår musikken stoppede med at spille

Foto: Yonhap News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix/via REUTERS / X07210

Trucker-strejken i Sydkorea er afblæst

En landsdækkende strejke blandt Sydkoreas lastbilchauffører, der har varet siden 24. november, tog til i starten af ugen indtil fredag, hvor den blev afblæst efter en afstemning.

Sydkoreas lastbilchauffører afblæser strejke

Sydkoreas regering vil beskytte strejkebrydende lastbilchauffører

Sydkorea sætter beløb på omfanget af lastbilchaufførernes strejke

Sydkoreas strejkende truckere får støtte af stor fagforening

