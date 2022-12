Rival kritiserer strategien bag Tradelens: "Hvilket problem løser de?"

Maersk havde for stort fokus på teknologien og for lidt på forretningen i sit stort anlagte blockchain-projekt Tradelens.

Det er vurderingen fra den kinesiske rival GSBN, hvor topchef Bertrand Chen over for Børsen vurderer, at Tradelens i sidste ende ikke gav mening for de virksomhedsejere, der skulle dele data med projektet.

“Hovedgrunden til, at Tradelens fejlede, tror jeg, er fordi Tradelens fokuserede mere på teknologi end på forretning. Blockchain, blockchain, blockchain, men hvilket problem løser de? Hvis ikke det giver genlyd hos slutbrugeren, kommer det ikke til at fungere,” siger Bertrand Chen til avisen.

Maersk har selv forklaret, at Tradelens, der blev lanceret i samarbejde med IBM i 2018, blev skrinlagt på grund af manglende opbakning fra aktørerne i industrien.

”Det handler for os ikke om andre løsninger versus Tradelens, men om at centrale aktører i markedet på nuværende tidspunkt desværre ikke er klar til at dele den nødvendige data for at få sådan en type branchestandard (og forretning) til at leve,” skrev Maersks presseafdeling i en mail til ShippingWatch.

Hos GSBN anerkender Bertrand Chen, at GSBN, der blandt andet har Cosco, Hapag-Lloyd og CMA CGM på sin platform, at der kan vente samme skæbne for det kinesiske selskab, hvis man ikke er påpasselig, siger han til Børsen.

