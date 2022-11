Nigeria vil retsforfølge danske soldater i piratsag

Sagen mod den formodede nigerianske pirat finder i denne uge sted i Københavns Byret.

Imens blander Nigerias udenrigsministerium sig i sagen og kræver mulighed for at retsforfølge det danske flådepersonale, der var involveret i sagen.

Det oplyser Nicholas Ella, direktør for den juridiske afdeling i Nigerias udenrigsministerium, skriver Weekendavisen.

”Vi kræver, at Danmark løslader den tilbageværende nigerianer i dansk varetægt. Vi kræver en undskyldning fra Danmark til Nigeria for fregattens fremfærd. Desuden kræver vi, at det danske flådepersonel, der var involveret i drab på nigerianerne, bliver retsforfulgt,” siger Nicholas Ella ifølge Weekendavisen.

24. november 2021 kom det danske forsvar i ildkamp med ni formodede nigerianske pirater. Fire blev skudt og dræbt, en femte blev aldrig fundet. Fire overlevede.

Nicholas Ella siger, at det var ”direkte mord på mennesker på båden”, skriver Weekendavisen.

Den nigerianske diplomat siger til avisen, at den nigerianske flåde betvivler Danmarks udlægning af hændelsen.

Tiltalt formodet pirat fik ben amputeret

Ingen danskere kom til skade. Ifølge det danske forsvar blev skuddene affyret i selvforsvar.

En af de overlevende nigerianere er endt i Danmark, efter hans ben måtte amputeres. Som den eneste af fire formodede pirater, der for et år siden var i ildkamp med en helikopter fra den danske fregat ”Esbern Snare”, er han tiltalt.

Weekendavisen skriver, at Nigeria krævede den formodede pirat udleveret på et møde med det danske udenrigsministerium i maj. Ifølge Nicholas Ella fordi man fra nigeriansk side ønsker at få hans forklaring på, hvad der skete 24. november 2021.

Udenrigsministeriet oplyser til avisen, at ministeriet kender til Nigerias ønske om at få den formodede pirat udleveret. Ministeriet vil dog ikke dele oplysninger om samtaler mellem de to lande.

