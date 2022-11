OECD spår at global vækst aftager i 2023

Ruslands krig i Ukraine fortsætter med at tære på den økonomiske vækst, vurderer OECD i sin seneste økonomiske prognose.

Organisationen venter i 2023 en afdæmpning i den globale vækst til 2,2 pct. fra ventet 3,1 pct. i indeværende år, inden den igen ventes at springe tilbage til 2,7 pct. i 2024.

I Danmark ses næsten en flad vækst næste år, da den høje inflation sammen med faldet i huspriserne ventes at svække købekraften.

Væksten vil i stedet være drevet af Asien, mens Vesten og Sydamerika står foran lav vækst.

”Asien vil være primus motor for væksten i 2023 og 2024, alt imens Europa, Nordamerika og Sydamerika vil se meget lav vækst”, skriver OECD i sin rapport.

Inflationen er særligt drevet op af stigende energipriser, efter at Rusland i februar invaderede Ukraine. Siden er landet blevet sanktioneret af flere omgange af USA og EU, og leverancerne af gas fra Rusland er standset helt med store stigninger i energipriserne til følge.

”Energichokket har presset inflationen op i niveauer, der ikke er set i flere årtier, og som tynger den økonomiske vækst rundt omkring i verden”, fremgår det.

Propper i forsyningskæder har påvirket fragtpriser

Forbrugerpriserne var dog i forvejen presset op efter en hurtig bedring efter coronapandemien og propper i forsyningskæderne, der har påvirket fragtpriserne.

Inflationen i OECD-landene ses i 2023 aftage til 6,6 pct. fra 9,4 pct. i år. I 2024 ses forbrugerpriserne stige 5,1 pct. på årsbasis - væsentligt over blandt andet Federal Reserve og Den Europæiske Centralbanks målsætning på omkring 2 pct. om året.

I Danmark ventes inflationen at aftage til 5,5 pct. i 2022 og 2,8 pct. i 2024, mens en vækst på 0,1 pct. i 2023 og 1,1 pct. i 2024 er ventet.

Centralbanker verden over har i årets løb hævet deres renter i et forsøg på at tøjle de løbske forbrugerpriser.

”Renter er blevet løftet med mere end 1,5 pct.point i mere end halvdelen af de udviklede økonomier og mere end 40 pct. af økonomierne i udviklingsmarkederne i løbet af de seneste seks måneder”, skriver OECD.

Alligevel er den kortsigtede realrente stadig negativ eller nær nul i flere områder, hvorfor flere renteforhøjelser er nødvendige.

På mellemlang sigt er målet et neutralt renteniveau, hvor renten hverken hæmmer væksten eller puster til inflationen. Det er dog en vanskelig størrelse, mener OECD.

”Neutrale renter ... er et velkendt koncept, ikke observeret, svært at måle og kan variere som følge af ændringer i de underliggende faktorer”, lyder det i rapporten.

Højere renter skal dæmpe efterspørgsel og inflation

Kortsigtet venter OECD adskillige kvartaler med positive renter og en lavere end vanlig vækst for på vedvarende vis at sænke inflationen - særligt i områder, hvor inflationen er drevet af høj efterspørgsel.

I USA vurderer organisationen, at Federal Reserves styringsrente vil toppe i niveauet 5-5,25 pct., inden den igen kan sænkes i løbet af 2024.

Imens ses centralbanken i eurozonen, Den Europæiske Centralbank, fastholde et topniveau for renten i 4,25 pct. frem til slutningen af 2024.

Ny nedlukning i Kina presser optimismen og holder olie nede

DFDS har tacklet flere kriser: ”Vi er ikke superbekymrede for en recession”

Tonnage-udbydere kan blive sorteper når overkapacitet rammer containermarkedet