Her er ugens vigtigste på ShippingWatch: Svitzer-konflikt, DFDS og klimatopmøde

Svitzer truede med lockout

Slæbebådsrederiet Svitzer, som er ejet af Maersk, varslede mandag en lockout på sine ansatte i Australien efter flere år. En lockout ville få de australske havne til at gå i stå med store økonomiske konsekvenser til følge. Den blev dog afblæst dagen, inden at den var sat til at gå igang.

Svitzer lockouter australske medarbejdere efter 1.100 arbejdsnedlæggelser

Fagforening slår tilbage mod Svitzer: Forudser kaos i havnene om få dage

Svitzer-lockout rammer tørlastrederier: ”Dette bliver dyrt for Australien”

Svitzer forventer kolossale tab for australsk økonomi på grund af lockouten fredag

Arbejdsretten udskyder Svitzer-lockout i Australien i seks måneder

Fagforening opfordrer Svitzer til at droppe lønnedgang for medarbejdere

Foto: DFDS

DFDS buldrer frem trods økonomisk uro

Den danske rederi- og logistikkoncern DFDS leveret et stærkt kvartalsregnskab, som især blev trukket op af flere passagerer på selskabets færger. Af samme årsag har koncernen opjusteret for hele året. Topchef frygter ikke en recession.

DFDS har tacklet flere kriser: ”Vi er ikke superbekymrede for en recession”

DFDS mere end tredobler sit overskud efter travl sommer for passagerfærgerne

DFDS skruer op for forventningerne: Færgerne har været fyldte i højsæsonen

Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters/Ritzau Scanpix

Klimatopmøde lægger nyt pres på skibsfarten

Der er kommet nyt pres på shippingindustrien for at blive mere grøn, efter at skibsfarten igen kom i fokus under klimatopmødet COP 27 i Sharm El-Sheik i Egypten. I løbet af ugen landede der desuden en vigtig kontraktklausul, som skal hjælpe branchen med at håndtere nye klimaregler fra årsskiftet.

Udfaldet af Sharm el-Sheikh lægger kun endnu mere pres på IMO

Rapport: Afskibere og leverandører mangler i grønne korridorer for skibsfarten

Klausul er klar efter otte måneders debat: Her lander ansvaret for nye miljøregler

Maersk lander endnu en aftale om produktion af grønt skibsbrændstof

Trafigura-chef: Shipping risikerer at tabe kampen om grønne brændstoffer

Foto: PR / Marine Money/Marine Money

Læs også...

Læs også om det brandvarme tankmarked, nye topledere i Cadeler og mere ballade mellem kunderne og containerrederierne i ugens vigtigste historier på ShippingWatch.

Robert Bugbee har ikke set tank-rater toppe endnu: ”Festen er ikke engang startet”

Torm har intet behov for at vokse sig større: ”Nu er det tid til at høste”

Cadeler udvider ledelsen med tre personer

Amerikansk afskiber skyder med skarpt mod Maersk i ny klagesag til FMC

Kunderne siger tak for sidst til rederierne: ”Der er helt klart et element af payback”

Banker begræder nedstemt redningsplan – aktionærer vil vælte bestyrelsen i Dof