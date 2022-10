DFDS genvinder 5-årig færgekontrakt på Den Engelske Kanal

Rederiet DFDS har genvundet en kontrakt om at drive færgeforbindelse over Den Engelske Kanal.

Det fremgår af en meddelelse fra selskabet.

Ruten forbinder Newhaven i England og Dieppe i Frankrig. Det er den tredje periode, hvor DFDS skal drive ruten.

”Det sikrer hundredvis af lokale jobs hos DFDS og gør det muligt for os at fortsætte vores planer om at investere i ruten,” siger Jean-Claude Charlo, rutedirektør og chef for DFDS’s franske organisation, ifølge meddelelsen.

Den nye kontrakt træder i kraft fra årsskiftet og drives på vegne af de franske myndigheder, Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche (SMPAT).

Aktuelt sejler DFDS på ruten to gange dagligt, mens man sejler tre gange om dagen i højsæsonen henover sommeren.

DFDS-aktien falder torsdag 1,4 pct. til 216 kr.

DFDS holder fast i opkøbsstrategi trods usikre tider

DFDS bekræfter forhandlinger om opkøb af tyrkisk logistikselskab

DFDS’ fragtmængder faldt i september