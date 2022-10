Multipurpose-markedet har toppet men udsigterne er stadig positive

De glade dage for få måneder siden, da containermarkedet var så varmt, at multipurpose-sektoren (MPP) tjente gode penge på at sejle med containere, er forbi ifølge en update om MPP-markedet fra Toepfer.

MPP-raterne toppede i juli med dagsrater på 23.099 dollar i gennemsnit og siden har de været faldende i hvad Toepfer betegner en ”forventelig korrektion af markedet”. Toepfer indsamler sine data fra et panel af operatører, og for oktober måned lyder den gennemsnitlige dagsrate på 20.289 dollar.