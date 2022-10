Heavy lift-rederier bygger kun nyt hvis de har fået lange kontrakter

Store rederier som Jumbo og AAL tegner sig for de store nybygninger til den kapitalhungrende heavy lift-sektor. Skibene er så kostbare, at de i stigende grad bliver bestilt med udgangspunkt i langvarige kontrakter om transport af for eksempel komponenter til vindsektoren ifølge Drewry.