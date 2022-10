Stigende skibspriser trækker flere aktieinvestorer til shipping

Shippingaktierne er i snit steget med mere end 25 pct. i år, og det skyldes til dels, at der stadig er væsentlig værdi at hente i skibspriserne, vurderer Clarksons. Lige nu sælges tankskibe til priser under deres indre værdi, ifølge analysehuset.