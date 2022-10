Den tyske flåde er klar til at beskytte energi i Nordsøen for at støtte Danmark

Mens sabotagen af Nord Stream har fået flere lande til at sende krigsskibe til Norden, melder Tyskland sig klar til at støtte danske energiinteresser militært. ”Den tyske flåde er klar til at assistere,” fastslår en talskvinde overfor Watch Medier.