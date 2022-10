Raterne for LNG-tankskibe når 400.000 dollar

Europas store behov for naturgas og en akut mangel på skibskapacitet har sendt dagsraterne på LNG-tankskibe op i rekordhøjder.

Ifølge Bloomberg chartrede Shell i sidste uge det græske LNG-tankskib Yannis for 400.000 dollar om dagen for at sejle amerikansk naturgas til Europa i slutningen af oktober. Det er angiveligt den højeste rate nogensinde for en gastransport over Atlanten.