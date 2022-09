Maersk-finansdirektør: Store udsving i indtjening og afkast er fortid

Det lakker mod enden for en exceptionelt lukrativ tid for shippingbranchen, hvor selskaber som Maersk har scoret kassen på tårnhøje fragtrater.

Selv om den globale økonomi er på vej mod en recession og forbrugerne er blevet mere tilbageholdende med deres forbrug, er man hos Maersk overbevist om, at det ikke som tidligere kommer til at betyde vilde udsving i indtjeningen og afkastet.

Det siger Maersks finansdirektør, Patrick Jany, til Dagbladet Børsen.

”Maersk er et anderledes selskab indtjeningsmæssigt og fra et investorsynspunkt. Det er en stabil værdiskaber og ikke en cyklisk værdiskaber, der to år senere destruerer værdi,” lyder det fra finansdirektøren.

Forskellen fra tidligere er, at Maersk har frasolgt energiaktiviteterne og transformeret sig fra et udpræget shippingselskab mod en integreret logistikkoncern med et netværk af landtransport, flytransport, lagerhåndtering, lange kontrakter og faste kunder.

Det giver koncernen mulighed for i højere grad at være herre over egen indtjening.

”Ser man på det langsigtede potentiale, er det en helt ny verden, når du kigger på fortidens cykliske mønster. Køb billigt og sælg dyrt. År, hvor der blev skabt værdi, og år, hvor der blev destrueret værdi,” siger Patrick Jany til Børsen.

