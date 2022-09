Ugens bedste historier på ShippingWatch

Sohmen-Pao forventer at shippings grønne omstilling bliver forsinket

Højere energipriser og omkostninger kan ende med at udskyde skibsfartens grønne omstilling, mener BW Groups formand, Andreas Sohmen-Pao. ShippingWatch har interviewet ham om konsekvenserne af den geopolitiske situation for shipping.

Dyr fossil energi forsinker ikke shippings grønne omstilling mener Danske Rederier

CEO i Maersk Tankers: Tørlast-folk køber op i tank - høje rater på russisk olie frister

Foto: Maersk Tankers

Opturen inden for tank har fået skibsværdier og rater i vejret. Tørlast-investorer med penge på lommen køber tankskibe for at ”diversificere”. Nogle købere er fristet af høje rater for at sejle russisk olie, siger topchef i Maersk Tankers.

Claus Grønborg bliver ny CEO i Maersk Product Tankers

CEO i Frontline: ”Nu er der noget at have optimismen i” - faktorer trækker op i tank

Dansk chef for nyt vindrederi varsler ”markant” opkøb allerede i år

Foto: Cyan Renewables

Lars Christian Zøhner skal stå i spidsen for det nye vindrederi Cyan Renewables’ europæiske forretning. Selskabet vil opbygge en flåde af offshoreskibe gennem opkøb, hvor første opkøb i Europa ventes at lande allerede i år og vil være ”markant.”

Ikea dropper container-strategi og arbejder på ”nye løsninger” for at få varer frem

Foto: IKEA

Ikea har solgt de containere, som møbelkoncernen købte i fjor, da der var kaos på det globale fragtmarked. Ikea fokuserer nu på andre løsninger i de pressede forsyningskæder. Andre er gået den modsatte vej som f.eks. discountkæden Lidl.

Ikea er ophørt med at chartre containerskibe

Eneti udsætter plan om at indtræde på det amerikanske havvind-marked

Foto: Seajacks UK

Vindrederiet Eneti har sat erobringstogt på det amerikanske marked for havvind på pause. Det skyldes bl.a. at Jones Act-lovgivningen ”komplicerer” forpligtelser i forbindelse med kontrakter, lyder det fra selskabet på Capital Link Forum.

