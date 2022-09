Mærsk afviser at ville genforhandle kontrakter efter fald i rater

Priserne på containerfragt er raslet ned de seneste uger, og det har fået rederier til at melde om kunder, der gerne vil se de eksisterende prisaftaler efter i sømmene.

Det er dog ikke en mulighed hos A.P. Møller-Mærsk, der ikke vil genforhandle aftalerne før tid, oplyser rederi- og logistikkoncernen til MarketWire.

”Vi har selvfølgelig en løbende dialog med vores kunder om, hvordan vi bedst hjælper dem i forhold til deres logistikbehov, men vi genforhandler ikke kontrakter,” lyder det fra Mærsk i et skriftligt svar.

Under coronakrisen var der kaos på det globale fragtmarked, fordi efterspørgslen efter varer steg, samtidig med at der var begrænset plads at få ombord på skibene. Det gav rederierne gunstige vilkår i forhandlingerne med deres kunder, så aftalerne blev underskrevet til højere priser og for længere perioder ad gangen.

Flere lange kontrakter

For Mærsk betød det, at antallet af lange kontrakter steg til at udgøre knap 70 pct. af kunderne fra tidligere at være tættere på omkring halvdelen.

Det hjælper rederierne i en situation som nu, hvor fragtpriserne - helt som ventet - begynder at falde. De lange aftaler fungerer som et værn mod prisfaldet, fordi en stor del af indtægterne ligger fast.

Udfordringen er imidlertid, at de seneste ugers ratefald betyder, at dagspriserne på spotmarkedet kan ryge under priserne i de lange aftaler. Netop den udvikling fik for nyligt det taiwanske rederi Yang Ming til at melde ud, at kunderne presser på for at tilpasse priserne i de lange aftaler, skrev mediet Finans.

”Fordi spotraterne er styrtdykket, så bliver vi presset af nogle kunder, som kræver, at vi justerer priserne i deres lange kontrakter,” lød det fra driftsdirektør Chang Chao-feng til mediet Taipei Times ifølge Finans.

Hos Mærsk ønsker man ikke at uddybe, om rederiet også har fået den type henvendelser fra sine kunder.

Omvendt meddeler rederiet, at man har udført flere opgaver for sine 200 største kunder, hvilket er helt i tråd med strategien.

”De seneste måneder har vi oplevet, at mange af vores 200 største kunder har øget deres andel af søtransport hos os,” skriver Mærsk.

Konkurrent afviser også genforhandling

For konkurrenten Hapag-Lloyd er de lange kontrakter også kommet i centrum, efter raterne er begyndt at falde til et niveau, hvor aftalerne bliver mindre attraktive for kunderne. Også her slår topchef Rolf Habben Jansen dog fast, at kontrakterne ikke kan genforhandles, skriver branchemediet Shippingwatch.

”Hvad angår genforhandling, så er det ikke noget, vi gør. Enten indgår du en kontrakt, eller også gør du ikke,” lød det for nyligt fra Rolf Habben Jansen på en pressebriefing ifølge mediet.

I sidste uge dykkede rateindekset SCFI, der måler spotpriserne på containerfragt fra Shanghai til en række destinationer verden over, med 9,7 pct. til 2312,65. Det var 14. uge i træk med tilbagegang i indekset, der er halveret sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Ratefaldet sker i takt med, at propperne i de globale forsyningskæder langsomt løsner op. Arbejdskraft vender tilbage efter nedlukninger på grund af coronasmitten, mens efterspørgslen er dykket sideløbende med den stigende inflation. Omvendt lurer nye udfordringer i form at strejker i flere europæiske havne og en spirende energikrise.

Cadeler-CEO: Alle inden for havvind skal holde farten hvis udbygning skal lykkes

Royal Arctic Line må sluge underskud i første halvår

Værftsgruppen KSOE skal bygge otte skibe for afrikanske kunder