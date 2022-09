Nye gigantoverskud kan bringe containerrederier i politisk skattestorm

For andet år i træk styrer containerrederierne mod rekordoverskud, men i modsætning til sidste år kan de historisk store profitter denne gang ramme sektoren som en boomerang, vurderer en shippingekspert over for ShippingWatch.

For rederierne skovler historisk store fortjenester ind, som stort set er skattefri, mens store dele af samfundet lider under høj inflation, energikrise og begyndende recession.