813 selskaber har trukket sig fra Rusland - flere inden for shipping og logistik

Siden invasionen i Ukraine er sanktionerne regnet ned over Rusland, og det har fået over 800 selskaber, heraf flere inden for shipping, energi og logistik, til at trække sig frivilligt eller suspendere aktiviteter i Rusland, viser opdateret opgørelse fra Yale.