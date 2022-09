Rederiers udledning af svovl er faldet 77 pct efter nye regler

Skibes udledning af svovl er faldet med 77 pct. siden 2020, hvor nye strenge regler trådte i kraft.

Det skriver brancheorganisationen Danske Rederier i en pressemeddelelse.

De nye regler blev indført ved årsskiftet til 2020 og har betydet, at skibes brændstof verden over maksimalt måtte indeholde 0,5 pct. svovl. Alternativt skulle skibet have monteret en såkaldt scrubber, der kunne rense røgen for svovl.

Det har været op til de enkelte rederier at beslutte, hvilken løsning de ville benytte sig af. Store rederier som A.P. Møller-Mærsk har installeret scrubbere på nogle af sine skibe, mens andre har sejlet på brændstof med et lavere svovlindhold.

Den nye opgørelse får Danske Rederier til at kalde svovlreglerne for en ”kæmpe succes” og et bevis på, at global regulering af skibsfarten kan rykke noget. Det skaber håb for andre dele af skibsfarten.

”Nu vi har fået styr på svovludledningerne handler det i høj grad om at få nedbragt vores udledning af drivhusgasser ved at udfase fossile brændstoffer,” siger Maria Skipper Schwenn, der er direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier, i meddelelsen.

Det er det internationale søfartsorgan under FN, IMO, der står bag opgørelsen af tallene.

Danske Rederier håber, at IMO vil vedtage et mål om klimaneutralitet i 2050, fremgår det af meddelelsen. Indtil nu er målet, at skibsfarten skal have halveret sin udledning til den tid, når man måler i forhold til niveauet i 2008.

Kan svovlreglerne rent faktisk være med til at skade klimaet?