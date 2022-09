Ukrainsk korneksport stiger – og antallet af fangede skibe falder

Siden Ukraine igen blev i stand til at eksportere korn fra tre havne gennem en korridor i Sortehavet, er 2,6 mio. ton korn og andre fødevarer blevet sendt ud af landet ad søvejen. Mængden er stigende og nåede i forrige uge næsten op på førkrigsniveau.

Det sagde Peter Adams, operativ chef for FN’s koordinationsgruppe for den ukrainske korneksport, på et webinar mandag arrangeret af analysehuset Bimco.