Ugens bedste historier på ShippingWatch

Maersk vil lukke krænkelsessager med forlig - kan føre til millionerstatning til to kvinder

Maersk har sat en meget omtalt retssag om voldtægt og sexchikane på et Maersk-skib på pause for at forhandle et forlig. Rederiet er sagsøgt af tidligere skibskadet Hope Hicks og en anden kvinde for ikke at tage ansvar. Forlig kan ende med millionerstatning.

Så mange milliarder euro kan havvindplanerne komme til at koste

Foto: cadeler

De ambitiøse planer for havvind i hhv. Østersøen og Nordsøen, der er præsenteret inden for få måneder, kræver en kolossal investering, viser beregninger. Ifølge Clarksons vil behovet for de store installationsskibe være fordoblet inden 2030.

”Den telefon har været stille i syv år, men nu er den begyndt at ringe igen”

Foto: Odfjell Drilling

Markedet for dybvandsaktivitet har i årevis været helt dødt hos Odfjell Drilling. Men nu er raterne fordoblet på kort tid, fortæller CEO Kjetil Gjersdal til ShippingWatch. Selskabet er blot et af flere inden for offshore, der oplever en markant fremgang efter flere års nedtur.

DSV og Maersk ligger i top af nordisk ESG-opgørelse - Hafnia og Norden trækker ned

Foto: Amanda Perobelli/Reuters/Ritzau Scanpix

De største danske transport- og logistikselskaber slår deres nordiske konkurrenter, når det kommer til ESG, evnen til at levere og kommunikere klart på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige udfordringer. Men ikke alle ligger i toppen.

11 pct flere containerskibe i 2023 kan få markedet til at tilte og presse indtjeningen

Foto: MSC - PR

Flere nye containerskibe rammer vandet og presser udbudet op over efterspørgslen. I 2025 vil kapaciteten være 30 pct. større end før pandemien. Det vil lægge pres på fragtraterne. Mange privatejede rederier er et problem for disciplinen, mener Barclays.

Hapag-Lloyds CEO: Beskatning af container-overskud ligger på ”uholdbart niveau”

