Danske færger er tilbage på niveauet fra før corona

Nye tal fra Molslinjen, Scandlines, DFDS og ForSea viser, at både antallet af passagerer og biler er tilbage på nogenlunde samme niveau som i sommeren fra 2019, skriver Danske Rederier i en meddelelse.

”Det har været en stabil sommer med et passagerantal, som kan matche årene før corona. Vi har mærket tydeligt, at folk har haft brug for at rejse igen, og der har været god stemning og fyldte færger stort set hele sommeren, siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier med ansvar for Færgerederierne.