Maersk Supply Service går ind i flydende havvind

Den voksende sektor inden for havvind har nu også fået Maersk Supply Service til at gå ind på markedet for flydende havvind.

Igennem et samarbejde med teknologiselskabet Stiesdal vil de to selskaber forsøge at accelerere udviklingen inden for havvind ved at kombinere deres kompetencer herunder fremstilling, montering og offshore installation, fremgår det af en pressemeddelelse.