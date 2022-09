Presset på de globale forsyningskæder fortsatte med at aftage i august

Ifølge Global Supply Chain Pressure Index fortsatte presset på forsyningskæderne verden over med at aftage i august. Niveauerne er dog stadig historisk høje, påpeger Federal Reserve Bank of New York.

Banken pointerer endvidere, at faldet i august er en fortsættelse af den forbedring, der har fundet sted i løbet af de sidste fire måneder.

Presset på forsyningskæderne blev et seriøst problem i løbet af coronapandemien og har skabt store udfordringer for så godt som alle involverede aktører, heriblandt massiv efterspørgsel på containertransport, som ha sendt fragtraterne på himmelflugt.

”Faldet i august var ret bredt funderet med kortere leveringstider på tværs af alle lande i undersøgelsen. Et fald i efterslæbet i Storbritannien medvirkede også væsentligt til den nedadgående tendens,” skriver Federal Reserve Bank of New York.

