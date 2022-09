Lækket olie fra skibskollision i Gibraltar er blevet fjernet

Olien ombord på tørlastskibet ”OS 35”, der i sidste uge kolliderede ud for Gilbraltar og begyndte at lække store mængder olie ud i havet, er blevet fjernet, og der er ikke længere miljømæssig fare for et olieudslip.

Det vurderer myndighederne i Gibraltar, der ikke længere betegner situationen som en nødsituation, efter at al brændselsolien ombord på skibet er blevet fjernet, lyder det i en opdatering.