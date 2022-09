Mærsk-topchef åbner for investeringer i vind- og solenergi

En del af Mærsk overskud, der i år står til at blive virksomhedens største, kan i fremtiden gå til investeringer i vind- og solenergi.

Det fortæller topchef Søren Skou til Børsen.

Den primære årsag er at kunne skaffe nok brændstof til koncernens skibe, og da det i dag ikke er muligt at skaffe nok grønt brændstof til shippingindustrien, kan det betyde, at Mærsk selv skal ud at investere i den slags energikilder.

“Man kommer formentlig til at se A.P. Møller Mærsk investere direkte i sådan nogle projekter for at få dem i gang. Ellers kommer det ikke til at ske,” siger den adm. direktør fra talerstolen på Børsen Bæredygtig Summit.

Koncernen fylder hvert år 11-12 mio. tons brændstof på sine skibe og har siden 2018 arbejdet med langsigtede mål for at nedbringe udledningerne. I dag har Mærsk-direktionen en målsætning om at gøre koncernen CO2-neutral i 2040.

