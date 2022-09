Mærsk: Konkurrent advarer mod pres på fragtefterspørslen

Det inflationære pres og de økonomiske usikkerheder vejer ned på efterspørgslen på søfragt.

Sådan lyder vurderingen af fremtidsudsigterne fra A.P.Møller-Mærsks konkurrent CMA CGM i det franske containerrederis regnskab for andet kvartal.

”I de seneste uger har inflationspres forårsaget en opbremsning i forbruget og derfor en afdæmpning i efterspørgslen efter søfragt. I nogle regioner har denne udvikling ført til et fald i spotfragtraterne,” hedder det.

”Den kraftige stigning i energiomkostningerne, kombineret med stigende råvarepriser, tynger forbrugerne og kan have en negativ indvirkning på den økonomiske situation og udsigterne for vækst i verdenshandelen.”

Andet kvartal var ellers stærkt for CMA CGM, da genåbningen efter pandemien har medført forstoppelse i logistikkæderne, hvilket har presset fragtraterne markant op.

Således endte omsætningen inden for shippingforretningen i andet kvartal på 16,02 mia. dollar mod 9,99 mia. dollar i samme periode året før. Det er lig med en fremgang på 60 pct. på toplinjen på trods af en mindre tilbagegang på godt 1 pct. i de fragtede volumener til 5,62 mio. 20-fodscontainere.

Driftsresultatet, EBITDA, i shipping steg på den baggrund med 111 pct. til 9,12 mia. dollar, hvilket betød at det franske rederis overskudsgrad på driften steg til 56,9 pct. fra 43,2 pct. i andet kvartal af 2021.

For den samlede forretning så CMA CGM en omsætningsvækst på 57 pct. til 19,48 mia. dollar, mens EBITDA-resultatet gik op med 110 pct. til 9,59 mia. dollar. Nettoresultatet blev samtidig mere end fordoblet fra 3,48 til 7,60 mia. dollar.

”Det globale fald i privatforbruget, som allerede var mærkbart i sommer, vil føre til mere normale internationale handelsforhold i andet halvår samt til et fald i efterspørgslen efter shipping,” kommenterer topchef i CMA CGM, Rodolphe Saadé, i regnskabet.

”Vi vil fortsætte med at investere både i vores udvikling og i energiomstillingen, som er vigtigere end nogensinde.”

I regnskabet fremhæver rederiet således også, at det har geninvesteret omkring 90 pct. af sit konsoliderede overskud for at ”forberede sig til vækst de kommende år”. CMA CGM har således både investeret i flere skibe og udstyr, ligesom koncernen har købt op inden for e-handel og logistik, ligesom det har indledt et fragtsamarbejde med Air France-KLM, som rederiet også har købt 9 pct. af.

