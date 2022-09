Tyske rederier er stærke overlevere - men 12 års krise kaster stadig skygger

Store dele af tysk shipping har det historisk godt for tiden, men sektorens sammenbrud under finanskrisen gør det stadig til en udfordring for mange små rederier at låne penge og rekruttere, siger de tyske rederiers forkvinde, Gaby Bornheim, til ShippingWatch.