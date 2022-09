Maersk leder efter købere til de sidste rester af forretningen i Rusland

A.P. Møller-Maersk tog et vigtigt skridt mod at forlade Rusland, da rederiet slap fri af et russisk havneselskab tidligere på ugen. Men der er stadig et stykke vej at gå, før Mærsk er helt ude af landet.

Rederiet har fortsat flere forretninger i Rusland, som det mangler at få solgt eller lukket ned . Det oplyser Maersk til Finans i et skriftligt svar.

Først og fremmest er der ca. 6.000 containere i landet, som Mærsk arbejder på højtryk for at få ud. Rederiet har tidligere fortalt, at det går bedre end forventet med at hive de strandede containere hjem, men der mangler altså fortsat en del.

Maersk har desuden fire russiske slæbebåde gennem sit selskab Svitzer. De bliver brugt til at bugsere større skibe i havn på et stort olie- og gasprojekt. Den såkaldte Sakhalin-2 ligger ved en ø af samme navn i det østlige Rusland og er en vigtig brik i den russiske eksport af naturgas.

Maersk har tidligere oplyst, at det leder efter en køber til de fire slæbebåde, men det er endnu ikke lykkedes.

Sakhalin-II var indtil for nyligt ejet af et konsortium, hvor olieselskabet Royal Dutch Shell var medejer. Men i begyndelsen af juli overtog regeringen kontrollen med faciliteten, som står for ca. 4 pct. af den russiske eksport af flydende naturgas – også kaldet LNG.

Udover de mange containere og slæbebådene ejer Mærsk også to lagerbygninger i Rusland. Der er tale om et kølelager i Skt. Petersborg og en såkaldt indlandsterminal i Novorossiysk.

Terminalen i Novorossiysk ligger ud til Sortehavet og blev åbnet for kun et år siden. Den har plads til 1.500 containere, og det var planen, at der skulle flyde 25.000 containere igennem den om året.

Men nu er Mærsk i gang med at trække sig fra investeringen uden dog endnu at have fundet en løsning.

Allerede få uger efter Ruslands invasion af Ukraine besluttede Mærsk at stoppe med at indgå nye aftaler, mens rederiet også gik i gang med at sælge sin andel på 30,75 pct. af havneselskabet Global Ports.

Det lykkedes mandag, hvor Mærsk kunne fortælle, at den russiske partner Delo Group overtager aktierne.

Delo Group er ejet af den russiske forretningsmand Sergey Shishkarev. Han er tidligere medlem af parlamentet og sidder i dag i regeringens transportkommission.

Maersk har nedskrevet sine aktiviteter i Rusland med i alt 4,6 mia. kr.

