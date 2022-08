PwC mener fire store rederier har mangelfuld klimarapportering

I sin seneste klimaindeks-rapport placerer konsulentvirksomheden PwC fire store shippingselskaber i den lave klimakategori 5. Odfjells chef for bæredygtighed kritiserer rapporten, som ifølge rederiet anvender forkerte metoder til at kortlægge CO 2 -udledningen.