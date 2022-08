Bredt flertal udvider bornholmsk energiø

Der er skruet op for ambitioner ved den folkekære klippeø. Et politisk flertal har nemlig aftalt, at Energiø Bornholm skal udvides fra 2 til 3 GW, hvor møllerne fortsat skal være idriftsat i 2030.

Ydermere fremgår det af en meddelelse, at der er indgået en politisk aftale mellem Danmark og Tyskland om et kabel, der skal forbinde den kommende energiø med netop nabolandet mod syd. På den måde vil det være muligt at sende strøm fra energiøen til det tyske elnet, hvorfra strømmen så kan flyttes videre ud i Europa.