Her er ugens bedste historier på ShippingWatch

Motorudvikleren MAN Energy Solutions ansøgte i april om eksporttilladelser for teknologi til en russisk slutbruger, gasselskabet Novatek, der har været omfattet af amerikanske sanktioner siden 2014. Det viser en aktindsigt, som motorproducenten afviser at kommentere i detaljer.

Hafnia, verdens største produkttankrederi, kom ud af årets andet kvartal med sit bedste regnskab nogensinde, og topchef Mikael Skov siger i et interview med ShippingWatch, 2023 kan byde på boom-tilstande i tankmarkedet.

Foto: PR / Hafnia

Maersks salg af sin containerfabrik MCI til den kinesiske konkurrent CIMC bliver droppet, da de amerikanske konkurrencemyndigheder ikke kan acceptere handlen.

Det kom også frem denne uge, at Maersk har fyret en kaptajn i forbindelse med en krænkelsessag fra 2015.

En oversigt fra US Coast Guard viser, at antallet af krænkelsessager på amerikanske handelsskibe er vokset fra 1 i 2019 til indtil videre 20 i 2022.

Raterne i det toneangivende Baltic Dry Index ramte denne uge det laveste niveau siden december 2020. I et interview med ShippingWatch erkender den erfarne tørlastchef Herman Billung, CEO for 2020 Bulkers og Himalaya Shipping, at efterspørgslen i markedet er svær at se lige nu.

Foto: Marine Money

Men både Billung og Golden Oceans topchef Ulrik Andersen er optimister og tror på retur til optur på grund af en rekordlav ordrebog.

Golden Ocean ser sundt marked på trods af dalende efterspørgsel

I Tyskland kritiserer storinvestor Klaus-Michael Kühne de store overskud, der lægges for dagen af Hapag-Lloyd - selvom Kühne er medejer af det tyske containerrederi.

Foto: Fabian Bimmer/Reuters/Ritzau Scanpix

