Knaphed på skibe og boom i havvind giver ro i maven hos stort MPP-rederi

”De dominerende kræfter på markedet tyder foreløbig på, at vi ikke er på vej mod en hård landing,” spår Kyriacos Panayides fra MPP-rederiet AAL. Tværtimod tegner markedet for speciallast lovende med efterspørgsel fra olie, gas, kul og vind. Dertil kommer et begrænset udbud og få nybygninger på bedding.