Det Indiske Ocean er ikke længere højrisiko-zone for pirateri

Det Indiske Ocean er ikke længere et hot-spot fra pirateri, og området kan derfor se frem til at blive fjernet fra IMO’s liste over højrisiko-områder for handelsskibe.

Nærmere bestemt vil Det Indiske Ocean miste sin status som High Risk Area (HRA) ved årsskiftet efter anmodning fra flere international organisationer, der har sendt begæringen videre til IMO frem mod det næste møde i FN-organisationens Maritime Safety Commission i slutningen af oktober.