Norden-CEO: "Vi kan skabe værdi i både stigende og faldende markeder"

Norden er – med topchef Jan Rindbos ord – et lidt ”utraditionelt” rederi. Det opererer i to meget forskellige segmenter, og det giver en dynamik og fleksibilitet, der gør rederiet i stand til at omstille sig under ”meget omskiftelige markedsforhold”.

”Vi har en evne til at omstille vores markedseksponering mellem tørlast og produkttank og skrue både op og ned for vores eksponering inden for de to segmenter,” siger Jan Rindbo til ShippingWatch.