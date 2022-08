Tankrederier stiger efter øget fragtrateoptimisme

Rederier, der fragter råolie, ligger onsdag med solide stigninger i USA på baggrund af især øget optimisme over stigende fragtrater for meget store råoliesupertankere.

Det skriver Bloomberg News.

Stigningen i fragtrater er strukturel givet højere volumener og længere handelsafstande på grund af krigen i Ukraine, skriver SEB-analytikere i et notat, der fremhæver tirsdagens stigning i raterne for de meget store råoliesupertankere (VLCC).

”Det er meget positivt, at se raterne stige nu for VLCC’ere,” skriver SEB’s analytikere, der anbefaler at købe Euronav, Frontline og DHT, der alle har betydelig eksponering mod VLCC-markedet.

På børsen i USA stiger Euronav med 5,7 pct., Frontline løftes med 8 pct. og DHT løftes 1,4 pct.

Der er også god efterspørgsel efter produkttankrederier såsom danske Torm, der på børsen i USA stiger med 3,9 pct.

