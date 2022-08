Mærsk-konkurrenten Zim falder 7 pct. efter regnskab

Zim falder 8,5 pct. til 46,59 dollar på børsen i New York, efter at det israelske containershippingrederis indtjening i andet kvartal landede under analytikernes forventning.

Rederiet aflagde ifølge finanshuset Jefferies analytiker Omar Nokta et stærkt regnskab for andet kvartal, men det var lavere end forventningerne i markedet, skriver Bloomberg News.

Lavere volumen førte ifølge analytikeren til indtjeningsskuffelsen.

Efter opjusteringer fra blandt andet danske Mærsk og tyske Hapag-Lloyd var forventningerne i markedet ifølge Omar Nokta, at Zim også ville opjustere forventningerne.

Zim gentog i stedet forventningerne til den justerede EBITDA-indtjening på 7,8-8,2 mia. dollar.

Til sammenligning opjusterede Mærsk den 2. august sine forventninger til den justerede EBITDA-indtjening i år til cirka 37 mia. dollar fra tidligere ventet cirka 30 mia. dollar.

Zim fik i andet kvartal en stigning i indtjeningen efter skat på 50 pct. til 1,34 mia. dollar, og samtidig løfter det israelske rederi det kvartalsmæssige udbytte fra 20 til 30 pct.

Der er dog nogle hår i suppen fortæller koncernchef Eli Clickman:

”I løbet af de sidste uger har vi set et gradvist fald i fragtraterne, herunder på ruterne på tværs af Stillehavet, på trods af fortsat overbelastning af havnene og robust efterspørgsel, drevet af makroøkonomisk og geopolitisk usikkerhed.”

