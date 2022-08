Udsigten til flere biler og lastvogne skaber optimisme hos CEO i Wallenius Wilhelmsen

Det norske bilrederi-rederi Wallenius Wilhelmsen afsluttede andet kvartal med sorte tal på bundlinjen, men den nytiltrådte topchef Lasse Kristoffersen er endnu mere optimistisk, når han kigger frem i tiden.

I et interview med ShippingWatch siger CEOen, som kun har været i spidsen for selskabet siden 1. juni i år, at udsigterne for resten af året er solide.